Por Zainab Malik

Esta publicação faz parte da série Spotlight de novembro de 2026 da Global Voices, intitulada “Justiça como infraestrutura“. Nesta edição do Spotlight, a Global Voices faz parceria com o Instituto de Haia para a Inovação no Direito (HiiL) para destacar as maneiras pelas quais a justiça funciona como infraestrutura essencial para qualquer sociedade. Você pode apoiar esta cobertura fazendo uma doação aqui.

Imagine uma mulher que está prestes a ser despejada e recorre a um chatbot de IA em busca de ajuda. O chatbot explica seus direitos e redige uma carta para o proprietário. Mas ela não tem condições de pagar um advogado, não sabe a quem enviar a carta e não conta com nenhuma instituição capaz de fazer valer seus direitos de forma justa. O chatbot facilitou a compreensão da lei, mas será que isso fez com que essa mulher estivesse mais perto de obter justiça?

Um estudo realizado em setembro de 2026 pela organização britânica JUSTICE e pelo Administrative Fairness Lab revelou que um em cada seis entrevistados do Reino Unido que já havia passado por um litígio jurídico havia utilizado um chatbot de IA. Os pesquisadores analisaram 77 conversas que envolviam perguntas sobre direitos, correspondência jurídica, reclamações e processos judiciais. No entanto, não foi possível determinar se essas interações ajudaram a resolver os litígios. Sabemos mais sobre como as pessoas utilizam a IA para obter assistência jurídica do que se isso muda suas circunstâncias.

Essa distinção é importante. Estima-se que 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo não consigam obter justiça para seus problemas. As Pesquisas sobre Necessidades de Justiça da HiiL (HiiL’s Justice Needs Surveys), que abrangem mais de 150 mil pessoas em 20 países, mostram que apenas cerca de quatro em cada dez conseguem uma resolução justa. A IA poderia ajudar a suprir essa lacuna, mas é importante entender onde começa e onde termina sua contribuição.

A promessa da IA para quem busca justiça

As pessoas que enfrentam problemas jurídicos podem não saber se o que lhes aconteceu é ilegal, onde procurar ajuda ou como lidar com um processo com o qual não estão familiarizadas. A assessoria jurídica é cara, os serviços podem ser de difícil acesso e as instituições podem parecer intimidadoras.

Ferramentas de IA desenvolvidas especificamente para esse fim podem explicar os direitos de forma clara, organizar informações, preparar documentos e identificar serviços relevantes. Ferramentas baseadas em voz também podem alcançar pessoas com alfabetização limitada ou que não tenham smartphones ou acesso confiável à internet.

Os primeiros projetos-piloto estão apresentando resultados promissores. Na Austrália, o “Hear Me Out“, desenvolvido pelo National Justice Project e pela Universidade de Nova Gales do Sul, ajuda as pessoas a identificar o órgão competente para apresentar reclamações, compreender o processo e preparar os documentos necessários. Seu projeto-piloto deu assistência a mais de 400 reclamações, ajudando as pessoas a transformar experiências de injustiça em reclamações que podem ser levadas adiante. Na Nigéria, a Podus AI da Citizens’ Gavel ajuda as pessoas a compreender seus direitos legais, redigir petições e reclamações e identificar os órgãos governamentais competentes para atender a essas questões. Desde seu lançamento, em março de 2024, a plataforma já registrou mais de 33.000 usuários.

Esses são avanços significativos. Mas o número de ferramentas e de pessoas atendidas nos mostra apenas uma parte da história. O que acontece depois que alguém registra uma reclamação?

Quando uma resposta não é uma solução

Compreender os direitos não significa ser capaz de exercê-los. Um inquilino pode saber que um despejo é ilegal, mas não ter a quem recorrer; o proprietário de uma pequena empresa pode preparar uma ação judicial, mas não ter meios para levá-la adiante. Uma pessoa vítima de violência doméstica pode enfrentar obstáculos práticos, financeiros ou de segurança ao buscar proteção.

Outro desafio é conseguir que a outra parte participe. Na resolução de disputas, isso é conhecido como o “problema da submissão” (submission problem), um conceito desenvolvido pelos economistas William Landes e Richard Posner. Um processo só funciona se ambas as partes estiverem dispostas a negociar, aceitar a mediação ou submeter-se à decisão de um terceiro. A IA pode ajudar a preparar uma reclamação, mas não pode persuadir um locador a negociar, obrigar um empregador a pagar salários ou fazer com que uma empresa responda. Mesmo quando as partes chegam a um acordo, não há garantia de que ele será respeitado. Sem mecanismos para garantir o cumprimento e fazer valer os resultados, um acordo no papel pode ter pouco efeito prático.

Há também um desafio crescente para as instituições que recebem reclamações. A IA pode tornar muito mais fácil para as pessoas apresentá-las, aumentando potencialmente a demanda sobre serviços públicos já sobrecarregados. Reportagens recentes do Reino Unido descrevem órgãos públicos, conselhos e tribunais recebendo um volume crescente de reclamações assistidas por IA, algumas delas extensas, repetitivas e difíceis de avaliar. Apelidada de “congestionamento de IA”, a questão não é que mais pessoas estejam reclamando — reduzir as barreiras ao acesso à reparação é positivo. O problema é que as instituições podem não ter capacidade nem recursos para responder a essa situação.

Se a IA aumentar o número de pessoas que procuram as autoridades públicas, essas entidades devem estar preparadas para atender à demanda. Isso exige mais do que apenas usar a IA para resumir documentos ou automatizar respostas. Significa processos de reclamação melhor estruturados, instituições dotadas de recursos adequados, equipe capacitada e fluxos claros para o tratamento dos casos. Caso contrário, a tecnologia corre o risco de facilitar a apresentação de reclamações sem, por isso, tornar os serviços públicos mais ágeis.

Quem é o proprietário do serviço?

A sustentabilidade é outra preocupação. Um documento de análise da HiiL destaca a dependência das ferramentas de IA em relação a provedores externos, plataformas proprietárias e financiamento incerto. Se um provedor retirar um serviço, o que acontecerá com as pessoas que dependem dele?

A pesquisa da HiiL sobre o suporte de IA baseado em voz para atores da justiça local no Níger ilustra esse risco. O objetivo era disponibilizar informações jurídicas nos idiomas locais e apoiar os intermediários comunitários. No entanto, a tecnologia incorporada a uma infraestrutura proprietária pode ser difícil de manter ou transferir quando um provedor se retira do projeto.

A propriedade e a governança, portanto, não podem ser questões secundárias. Os prestadores de serviços de justiça e as instituições locais precisam ter controle sobre suas ferramentas, conhecimentos jurídicos e dados, bem como sobre os recursos necessários para manter e adaptar os serviços. Caso contrário, a tecnologia destinada a melhorar a prestação de serviços de justiça pode criar novas dependências e desaparecer justamente quando as pessoas mais precisam dela.

Fazer com que a IA ajude as pessoas que buscam justiça

A IA aplicada à justiça não deve ser avaliada apenas pelo número de chatbots lançados, consultas respondidas ou documentos gerados. Precisamos de evidências de que essas ferramentas ajudam as pessoas a prevenir problemas, acessar os serviços adequados, garantir a participação de outras partes e alcançar resultados justos.

Isso requer investimento em ferramentas projetadas com base nos problemas das pessoas e nos prestadores de serviços mais bem posicionados para resolvê-los. A IA deve conectar os usuários à assistência humana, complementar os mecanismos formais e informais de justiça e ser respaldada por salvaguardas, prestação de contas e financiamento sustentável. É fundamental que as instituições públicas também estejam preparadas para lidar com o aumento da demanda que os procedimentos de reclamação mais simplificados possam gerar. A avaliação deve questionar se a IA melhora os resultados, para quem, em que condições e a que custo. Ela pode tornar a assistência jurídica mais acessível e ajudar as pessoas a tomar medidas. Mas seu potencial dependerá da capacidade de resposta do sistema de justiça como um todo.

A meta não deve ser oferecer um advogado de IA gratuito a todos, deixando-os à espera de uma resposta das instituições responsáveis pela defesa de seus direitos. Deve ser, sim, utilizar a tecnologia para ajudar essas instituições a funcionarem melhor, atender às necessidades das pessoas e cumprir suas responsabilidades de maneira justa e eficaz.