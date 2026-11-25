Esta publicação faz parte da série Spotlight de novembro de 2026 da Global Voices, intitulada “Justiça como infraestrutura“. Nesta edição do Spotlight, a Global Voices faz parceria com o Instituto de Haia para a Inovação no Direito (HiiL) para destacar as maneiras pelas quais a justiça funciona como infraestrutura essencial para qualquer sociedade. Você pode apoiar esta cobertura fazendo uma doação aqui.

Em setembro de 2024, Vanuatu, Fiji e Samoa apresentaram um pedido de emenda ao Tribunal Penal Internacional (TPI) para que o “ecocídio” fosse reconhecido como crime no âmbito do direito internacional. Atualmente, o TPI reconhece quatro categorias de crimes: genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão.

Mais de dois anos depois, a emenda ainda está formalmente pendente, mas isso não significa que os ativistas ambientais estejam de braços cruzados. Na verdade, muitos estão trabalhando tanto publicamente quanto nos bastidores para estabelecer uma infraestrutura jurídica que proteja o meio ambiente, combata a crise climática e puna os responsáveis pela destruição do planeta.

De acordo com um painel de especialistas independentes convocado pela Fundação Stop Ecocide, o ecocídio é definido legalmente como “atos ilícitos ou deliberados, cometidos com a consciência de que existe uma probabilidade substancial de que tais atos causem danos graves ao meio ambiente, sejam eles generalizados ou de longo prazo”.

Para os países que apoiaram a proposta, a crise climática não é uma ameaça abstrata. É um perigo real e iminente, com consequências concretas para suas populações.

Em 2021, Simon Kofe, ministro da Justiça, Comunicação e Relações Exteriores de Tuvalu, fez uma apresentação na conferência internacional COP26 sobre mudanças climáticas, de pé, com água até os joelhos, para demonstrar como o aumento do nível do mar ameaça as nações insulares de baixa altitude. Autoridades de Tuvalu também estão explorando formas de se tornar a primeira “nação digital“ como um plano de contingência, caso o aumento do nível do mar submerja todas as terras habitáveis do arquipélago. Só em Fiji, seis aldeias já foram realocadas devido às mudanças climáticas; há outras em processo de realocação e dezenas mais em fase de avaliação. Como afirma Ralph Regenvanu, enviado especial de Vanuatu para Mudanças Climáticas e Meio Ambiente, os danos causados pelas mudanças climáticas estão “devastando nossa economia insular, submergindo nosso território e ameaçando nossos meios de subsistência”.

Logo após a apresentação da emenda, também recebeu o apoio da República Democrática do Congo (RDC), que vem enfrentando inundações cada vez mais mortíferas, além de problemas de qualidade do ar relacionados às operações de mineração.

Não é por acaso que aqueles que mais pressionam por esses mecanismos legais são os mais afetados pela crise climática. Essas nações tiveram pouca participação na origem da crise, enquanto grandes superpotências como os EUA, a China e a Europa, bem como as corporações que as apoiam, lucraram bilhões ao explorar e poluir o meio ambiente sem qualquer controle.

Enquanto isso, aqueles que sofrem as consequências da degradação do nosso clima têm recursos legais limitados contra as empresas e os Estados mais responsáveis. É nessa contradição que se insere o argumento a favor de tornar o ecocídio um crime internacional.

Vanuatu foi o primeiro país a solicitar a inclusão do ecocídio no Estatuto do TPI em 2019. Ao anunciar a proposta, Regenvanu afirmou:

“Estamos tomando medidas ousadas e necessárias para enfrentar esses desafios e incentivamos outros Estados vulneráveis a tomarem conhecimento da nossa proposta recém-apresentada para que o ecocídio seja considerado crime perante o TPI. O reconhecimento jurídico de danos ambientais graves e generalizados tem um potencial significativo para garantir a justiça e, fundamentalmente, impedir novas destruições.”

Por que reformar o TPI?

O Tribunal Penal Internacional foi formalmente criado em 2002 para julgar indivíduos por crimes internacionais graves (não deve ser confundido com a Corte Internacional de Justiça, que resolve disputas jurídicas entre países).

Os crimes ambientais são particularmente complexos, pois as medidas tradicionais de responsabilização legal tendem a depender de indivíduos específicos ou de bens que tenham sofrido danos para que se possa dar andamento a uma ação judicial. Nos casos em que os poluidores contribuem para um padrão destrutivo mais amplo, a legitimidade processual torna-se incerta. Essa teoria já foi testada inúmeras vezes, à medida que indivíduos tentaram processar empresas de combustíveis fósseis na justiça civil por suas práticas destrutivas e atos ilícitos, mas a maioria dos casos não teve êxito.

Os defensores da proposta afirmam que, caso a emenda seja aprovada, ela concederia aos procuradores do TPI o poder de responsabilizar indivíduos, como executivos de grandes empresas poluidoras ou chefes de Estado, em casos como derramamentos maciços de petróleo ou desmatamento de florestas tropicais essenciais.

Conforme observa um editorial da The Global Witness:

While there have been a series of recent valiant attempts to sue fossil fuel corporations in civil court for covering up evidence that their activities were causing global warming, the defendants have largely been able to get away scot-free. … Criminalizing ecocide would fill this legal gap, and allow individuals (and companies in some jurisdictions) to be prosecuted for engaging in acts with knowledge that they are substantially likely to damage the environment, without the need to show harm to any individual person.

Embora tenha havido recentemente uma série de tentativas corajosas de processar empresas de combustíveis fósseis na justiça civil por ocultarem evidências de que suas atividades estavam causando o aquecimento global, os réus têm conseguido, em grande parte, sair impunes. … A criminalização do ecocídio preencheria essa lacuna jurídica e permitiria que indivíduos (e empresas, em algumas jurisdições) fossem processados por praticarem atos sabendo que há uma probabilidade substancial de causar danos ao meio ambiente, sem a necessidade de comprovar danos a qualquer pessoa em particular.

Para incluir um crime no Estatuto de Roma, uma proposta deve obter maioria de dois terços dos votos na Assembleia dos Estados-Partes do Tribunal. Mesmo assim, uma emenda às disposições do estatuto relativas aos crimes seria vinculativa apenas para os Estados que a aceitassem, e o Tribunal não poderia processar cidadãos ou territórios de Estados que não a aceitassem.

O Estatuto de Roma conta com 123 países signatários — número que não inclui a China, a Índia nem os EUA, os três maiores responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa do mundo. Os EUA, em particular, sob o governo do atual presidente Donald Trump, têm se afastado dos compromissos climáticos nos últimos anos, incluindo a retirada do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas de 2015, da ONU. Além disso, tem se tornado cada vez mais hostil em relação ao próprio tribunal, já que o governo Trump impôs sanções a procuradores e juízes individuais do TPI desde o início de 2025. Posteriormente, em um discurso proferido em setembro de 2026 na Assembleia Geral da ONU, Trump instou todos os Estados-membros a se retirarem completamente do tratado e, semanas depois, em outubro de 2026, impôs sanções abrangentes ao próprio tribunal.

Com os maiores emissores fora do tribunal e Washington trabalhando para minar sua autoridade, os defensores da causa estão olhando além de Haia e da reforma do TPI. Conforme argumentam os observadores jurídicos, o objetivo final não é apenas fazer com que o TPI reconheça o ecocídio — embora isso fosse um excelente primeiro passo —, mas sim que, caso o TPI estabelecesse um marco para o julgamento de crimes ambientais internacionais, por meio de uma emenda ou simplesmente adaptando suas políticas existentes, isso poderia pressionar os Estados signatários a atualizar seus códigos penais nacionais e adotar políticas para proteger e preservar seus próprios ecossistemas, além de processar judicialmente aqueles que os violarem.

Disposições vigentes no Estatuto de Roma

Embora a proposta ainda não tenha sido aprovada pelo TPI, o tribunal não ficou parado.

Em dezembro de 2025, os procuradores do TPI publicaram um documento de orientação sobre o julgamento de danos ambientais por meio dos mecanismos já previstos no Estatuto de Roma — o tratado internacional que instituiu o TPI.

O Estatuto de Roma menciona o meio ambiente exatamente uma vez. O Artigo 8º, parágrafo 2º, alínea “b”, item iv, considera crime de guerra lançar um ataque sabendo que ele causará danos “generalizados, de longo prazo e graves“ ao meio ambiente. Tradicionalmente, esse artigo tem sido aplicado apenas durante conflitos armados, e tentativas anteriores de processar judicialmente casos de destruição ambiental no tribunal não tiveram sucesso.



O embaixador de Vanuatu na ONU, Odo Tevi, afirmou que a destruição imprudente da natureza”pode ocorrer e, de fato, ocorre a qualquer momento, não apenas durante conflitos”.

A política de dezembro de 2025, lançada na Assembleia dos Estados-Partes, foi elaborada conjuntamente pela Costa Rica, França, Alemanha, Panamá e Ilhas Marshall. Ela explica como a destruição ambiental pode ser investigada e julgada no âmbito das quatro categorias de crimes existentes, por exemplo, quando a poluição ou a apropriação de recursos naturais é utilizada para cometer um crime contra a humanidade.

Analistas do Observatório de Conflitos e Meio Ambiente observam que este documento de orientação não aborda a proposta de ecocídio e que a ambiguidade do conceito de crime de guerra permanece. Outros apontam para os recursos limitados do gabinete do procurador.

Em setembro de 2026, representantes do TPI afirmaram ter “entrado na fase de implementação“ para estabelecer parâmetros mais claros para o julgamento de crimes ambientais nos termos do Estatuto de Roma. Em seu comunicado, o escritório informou ter recebido inúmeras denúncias de supostos crimes ambientais e que estava formando uma rede de autoridades responsáveis pela aplicação da legislação ambiental, organizações relevantes, grupos de especialistas e organizações da sociedade civil para conduzir as investigações.

Mas algumas jurisdições não estão esperando. Como observa um estudo recente, “a essência da criminalização do ecocídio avançou em todos os lugares, exceto por meio da emenda: uma diretiva da União Europeia cujo crime mais grave é oficialmente ‘comparável ao “ecocídio”‘, uma convenção do Conselho da Europa, códigos nacionais na Bélgica, França e Ucrânia, e uma política já finalizada do OTP [Gabinete do Procurador do TPI] que processa danos ambientais por meio dos quatro crimes existentes”.

Os números variam conforme o número de países que atualmente possuem leis nacionais contra o ecocídio. A Stop Ecocide International afirma que doze países, incluindo a Bélgica, a França e a Ucrânia, adotaram o ecocídio ou crimes equivalentes em suas legislações nacionais. As Ilhas Maurício foram as últimas a fazê-lo, em abril de 2026, e a legislação avança em países como Brasil, Peru, Argentina, México, Itália e Países Baixos. Conforme observado no estudo mencionado acima, a Diretiva revisada da UE sobre Crimes Ambientais também abrange condutas “comparáveis ao ecocídio“, e os Estados-membros tiveram que transpô-la até maio de 2026.

O que vem a seguir

A próxima etapa é mais processual do que dramática: se os Estados darão à proposta um caminho formal a seguir na 25ª sessão da Assembleia dos Estados-Partes, em Haia, de 30 de novembro a 7 de dezembro de 2026. Uma votação indicaria se o Estatuto de Roma pode ir além das atrocidades para as quais foi elaborado. Um impasse deixaria a política do procurador e as leis nacionais como as principais ferramentas disponíveis.

A decisão surge em um momento crucial para o TPI, já que algumas partes interessadas internacionais começam a questionar a legitimidade, o poder e a eficácia dos órgãos reguladores internacionais.

Para as nações que deram início a tudo isso, o que está em jogo não é algo abstrato. Elas estão pedindo ao mundo que crie uma estrutura para processar judicialmente e prevenir os danos que já estão sofrendo. Até que essa estrutura seja implementada, o fardo desses danos continuará recaindo sobre aqueles que menos contribuíram para causar essa crise.