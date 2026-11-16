Em meio a uma série de escândalos de corrupção, as eleições gerais 2026 do Brasil também estiveram inundadas de notícias sobre o papel das empresas de mídias sociais na campanha. Os usuários que apoiam a candidatura do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato de centro-esquerda que almeja a reeleição, relataram uma queda repentina nas visualizações de seus stories no Instagram quando publicam sobre política. Dizem que a Meta AI se recusou a gerar imagens que apresentavam o nome e o número do partido de Lula, mas que cumpriu com a mesma solicitação para Flávio Bolsonaro, o oponente de extrema direita e filho do encarcerado ex-presidente Jair Bolsonaro.

No dia 16 de outubro, a Meta admitiu problemas técnicos em suas plataformas que afetaram a forma como o conteúdo a favor de Lula foi entregue aos usuários. Como informou a Associated Press, apesar de reconhecer as “falhas técnicas globais, estritas medidas contra a fraude e a conformidade regulatória em vez de supressão específica”, a empresa que é proprietária do Instagram, WhatsApp e Facebook negou qualquer viés político.

Lula apresentou uma queixa contra a Meta, na qual acusou a empresa de usar algoritmos tendenciosos e restrições de IA para favorecer Bolsonaro antes das eleições, e um juiz do Supremo Tribunal Eleitoral do país decidiu que a Meta deve adotar medidas para garantir um tratamento igualitário.

O Brasil tem uma população estimada de 214 milhões de pessoas, e é um importante mercado para plataformas de mídias sociais. É o segundo país em quantidade de usuários do WhatsApp, e a internet foi um componente fundamental para a ascensão de Jair Bolsonaro há quase dez anos.

Para entender o atual panorama eleitoral, a Global Voices conversou com Nicole Sanchotene, coordenadora de projetos do NetLab, laboratório de investigação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem publicado relatórios sobre o impacto das grandes empresas de tecnologia na campanha eleitoral. A conversa foi editada para maior concisão e clareza.

Global Voices: O que se identificou nos relatórios recentes do NetLab sobre as eleições?

Nicole Sanchotene: É muito difícil avaliar o impacto e os possíveis efeitos para a disputa eleitoral e para a percepção das pessoas. O problema central que a gente tem apontado é sobre transparência, uma certa normalização de possíveis ilícitos eleitorais, pontos que são consenso na resolução do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e não estamos vendo cumprimento pleno das plataformas. O Kwai, que é uma plataforma com ampla adesão no Brasil, tem mais de 60 milhões de usuários, é bastante usado pelas classes C e D, fez uma parceria com o TSE e não está adequado. Não atende a requisitos básicos, a biblioteca de anúncios político-eleitorais tem falhas no tipo de dado que entrega. A gente tem chamado essas práticas de transparência de fachada. Cada uma das plataformas tem um problema específico. Seja por dados incompletos, seja pela veiculação ou recomendação de conteúdo que não deveria ser recomendado. O que a gente vê é que elas não estão respeitando plenamente o que é exigido pelas normas brasileiras para garantir um mínimo de condições de igualdade para os candidatos, condições que permitam um ambiente de informação, de propaganda, seguro para os usuários e para a disputa eleitoral.

GV: Quão importantes são essas plataformas na vida diária dos brasileiros?

NS: Tem um relatório da Reuters que mostra como as pessoas se informam cada vez mais pelas redes sociais, por plataformas como YouTube, Instagram. O WhatsApp é uma fonte onde as pessoas recebem informações de pessoas próximas, e elas tendem a confiar em pessoas próximas. O Brasil é um dos grandes mercados do WhatsApp, diversas camadas das nossas interações sociais, profissionais passam por ali. A gente não tem condições de falar de disputa eleitoral sem passar pelas redes sociais e sem passar especificamente pelas plataformas da Meta.

GV: As pessoas dizem ter notado uma diminuição nas visualizações dos seus stories no Instagram depois de publicarem sobre política, principalmente se são de esquerda. O jornalista Leandro Demori publicou capturas de tela que mostram que seus stories caíram de uma média de 1 milhão ou 400 mil visualizações para 9 mil. Vocês informaram a respeito?

NS: Não fizemos nenhuma análise em relação a isso. Mas acho que essa discussão tem a ver com a questão da transparência. Não é exclusivo da Meta. Essas plataformas tomam decisões – quanto um anúncio vai custar, que tipo de conteúdo vai aparecer ou não para um determinado usuário, decisões de moderação – em uma grande caixa-preta. Ninguém sabe como elas são tomadas, não existem mecanismos para fiscalizar. Um argumento que a gente costuma ver com muita frequência é plataformas falando que são intermediárias, empresas de tecnologia, e estão à disposição para serem usadas por quem quiser. E a gente sabe que não é assim. Elas usam os dados dos usuários para recomendar conteúdo e direcionar anúncios, seguindo uma série de decisões editoriais, como uma curadoria, sem possibilidade de escrutínio. A venda de anúncios para anunciantes, por exemplo, é um sistema completamente opaco. O anunciante compra o anúncio, existe uma promessa de entrega do conteúdo ao usuário, mas ele não sabe efetivamente se esse conteúdo está sendo entregue. E da mesma maneira, nós pesquisadores, jornalistas, o poder público, não temos como saber como essa distribuição de conteúdo é feita. Os algoritmos são uma grande caixa-preta. A gente consegue fazer alguns testes, mas sempre no nível experimental, porque não existe uma ferramenta que permita isso. Em condições normais, isso já é muito sério, porque a plataforma decide o fluxo de informações numa sociedade, mas quando se aplica a uma disputa eleitoral, tudo fica ainda mais sério. Pode ser que os candidatos estejam concorrendo em condições que não são iguais.

GV: Como avaliam o trabalho da Justiça Eleitoral nessa campanha? Recentemente, tivemos uma batalha judicial para retirar e, depois, restabelecer um canal do WhatsApp a favor de Lula.

NS: O STF [Supremo Tribunal Federal] está no centro do debate sobre as eleições. Alguns ministros que estão no TSE são ministros também do STF, então, a discussão tem sido bastante atravessada por essa disputa de poder dentro dessas instituições. O que a gente tem tentado fazer é entregar dados seguindo o rigor científico. A gente tem notado que as plataformas têm uma estratégia de política de cooperação e de transparência que funciona quase como um discurso de relações públicas e, na prática, não necessariamente se confirma quando se vai fiscalizar. Existe um discurso, ‘Vamos cooperar, vamos fornecer dados, vamos garantir a isonomia, vamos garantir transparência, vamos garantir o cumprimento das normas,’ e o que a gente vê é que se traduz pouco em algo concreto. A gente chama isso de transparência de fachada ou de governança de fachada – governance washing. Por exemplo, nós lançamos um estudo falando sobre anúncios que buscam deslegitimar o processo eleitoral. Vários anúncios que atacavam explicitamente as urnas, falando que as urnas eram fraudulentas, que tinham problemas de software, promovidos por terceiros, em alguns casos por candidatos, e a plataforma simplesmente deixou circular. Porque isso se converte em receita. São empresas poderosíssimas, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, geopolítico, que têm poder de distribuir, recomendar conteúdo e decidir o que pode e o que não pode, em função dos interesses privados.

GV: Isso nos leva a outro assunto altamente politizado no Brasil: a regulação das mídias sociais. A extrema direita chama isso de censura, enquanto outros grupos dizem que é necessário. Com o que estamos vendo nesta campanha, há outra perspectiva?

NS: A decisão do STF pela inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil, que até então eximia as plataformas de responsabilidade pelo conteúdo publicado por terceiros, trouxe um novo capítulo para a discussão sobre regulação. As plataformas são hoje passíveis de responsabilização no Brasil pelo conteúdo de terceiros, mas a gente não pode pensar em qualquer tipo de regulamentação, sem falar de transparência. Tem normas, tem deveres e uma série de condições para que elas possam operar, e nenhuma norma funciona se nós não tivermos mecanismos para garantir que está sendo cumprida. E, em caso de não cumprimento, aplicar algum tipo de sanção ou de banimento. São empresas privadas tomando decisões de acordo com interesses que conhecemos em parte, mas não sabemos como elas são tomadas, como impactam, se favorecem um lado ou não. Não é censura, proibir conteúdos, nada disso, mas criar regras e colocar essas empresas como parte do debate público, porque elas têm um papel central para o debate público. Nós fizemos dezenas de estudos sobre anúncios fraudulentos que as plataformas deixam circular – conteúdos com fraude, golpes, que querem roubar dados, dinheiro da população, propaganda enganosa. A ideia é fazer com que normas, leis que existem no mundo offline sejam aplicadas às redes sociais reais, para que os usuários estejam em um ambiente seguro. O que nós temos visto é que as redes sociais, as plataformas, as big techs, não são capazes hoje de oferecer um ambiente seguro para os usuários e, em caso de contextos eleitorais, como é o caso do Brasil agora, elas não são capazes de garantir condições de transparência, de conformidade com as normas que o Brasil estabelece.

GV: E, em um cenário mais grave, todos esses elementos que você mencionou como capazes de definir uma eleição podem mudar o sistema político de um país?

NS: Certamente. Quando nós vemos, por exemplo, gastos de campanhas eleitorais, vemos que as campanhas investem massivamente nas redes sociais. As redes sociais são um termômetro e as orientam enormemente. No portal do TSE, a gente vê esses gastos e estamos falando de cifras de milhões de reais. São investimentos bastante consideráveis. Um grande divisor de águas foi [o escândalo da] Cambridge Analytica, que usou dados de milhões de usuários para manipular eleições e resultados. Já estamos acumulando quase uma década, de um certo consenso de que parte das eleições se jogam nas redes sociais, que podem sim mudar o voto das pessoas, influenciar. Isso se aplicou durante muitas décadas à mídia de maneira geral, e as redes sociais trazem um grau de sofisticação, de refinamento porque o conteúdo é hiperpersonalizado. O que uma pessoa recebe não é o mesmo que outra de outro perfil. É um grau de refinamento e de capacidade de persuasão capaz de mudar a percepções sobre eleições e candidatos.

GV: Qual a lição que essa eleição deixa para o Brasil?