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Essa publicação é parte da Série em Destaque de 2026 da Global Voices, “Human perspectives on AI”. Essa série apresentará uma visão sobre como a IA está sendo usada na maioria dos países, como seu uso e implementação estão afetando comunidades específicas, o que essa experiência com a IA pode significar para as futuras gerações e muito mais. Você pode apoiar essa matéria fazendo uma doação aqui.

Desde o início da sua presidência, Nayib Bukele e seu governo têm se apresentado como uma força inovadora. Em 2021, El Salvador aprovou a Lei do Bitcoin, tornando-se o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda corrente. Essa regulamentação foi alterada em 2025, em decorrência da pressão exercida pelo Fundo Monetário Internacional quanto aos riscos associados à adoção do Bitcoin, o que levou o texto aprovado pela Assembleia Legislativa a tornar o uso da criptomoeda voluntário, e não obrigatório.

A modernização dos processos e serviços do setor público por meio da inteligência artificial (IA) tornou-se mais um aspecto importante da promoção do governo de Bukele. Em 2023, o governo de El Salvador assinou um acordo com o Google, pelo qual a empresa de tecnologia ficou encarregada de apoiar a transformação digital do setor público do país. Em 2024, o Google abriu um novo escritório em El Salvador para prestar esses serviços. Um acordo semelhante foi assinado no final de 2025 com a xAI para lançar o Grok para Educação, uma iniciativa que visa alcançar 5.000 escolas e mais de um milhão de crianças.

Em abril de 2026, durante a divulgação da SovAI Summit, uma conferência realizada em El Salvador para aqueles que não querem ser “deixados para trás na estagnação regulatória”, Stacy Herbert, diretora do National Bitcoin Office de El Salvador, afirmou, em uma publicação no X, que o país é “o ambiente de teste da IA no mundo”. Ela argumentou que “enquanto o resto do mundo ergue barreiras regulatórias em torno da IA, El Salvador escolheu um caminho mais ousado: integrá-la totalmente a uma estratégia nacional para o rápido progresso humano”, em referência ao marco regulatório do país que promove o uso da IA.

Narrativa: Com o auxílio da IA, El Salvador está construindo o melhor sistema de saúde pública do mundo

Naquele mesmo mês, com o objetivo de integrar a IA ao “rápido progresso humano”, o governo de El Salvador anunciou o lançamento da segunda fase do DoutorSV, um aplicativo de telemedicina, inicialmente lançado em 2025 com o apoio do Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF) e do Google.

Em um discurso à nação, Bukele — juntamente com Guy Nae, diretor do Setor Público do Google Cloud SpLatam; Edgardo Von Euw, médico especializado no setor público e em aplicação de IA; Stella Aslibekyan, doutora em epidemiologia, e Pablo Bartol, gerente de Desenvolvimento Social e Humano do CAF — defendeu que o sistema de saúde pública que seu governo está construindo com a ajuda da IA está melhorando de forma excepcional o setor de saúde e se tornará uma referência para o restante do mundo.

Von defendeu que o assistente de IA integrado ao aplicativo de telemedicina ajudará a identificar os riscos de doenças crônicas por meio da análise de prontuários médicos, com base em um questionário que os pacientes responderão, gerando automaticamente pedidos de exames laboratoriais, sem necessidade de consulta médica presencial. Ele acrescentou que, tão logo os resultados laboratoriais estejam prontos, o assistente de IA fornecerá uma classificação diagnóstica ao médico, que poderá prestar assistência por meio do aplicativo. Também explicou que, ao enviar mensagens e agendar chamadas para os médicos, o assistente de IA ajudará a garantir aos pacientes o acompanhamento de seus tratamentos. Bukele descreveu a tecnologia como “uma pessoa” dedicada a garantir que cada salvadorenho cumpra seu tratamento, algo que nem mesmo o setor privado consegue oferecer, conforme declarou.

Sob essa narrativa, a eficiência está diretamente ligada à IA. Bukele tem se referido constantemente ao tempo que os salvadorenhos economizariam graças à IA, enquanto Von Euw argumentou que esse seria o primeiro sistema do mundo a integrar a IA “horizontalmente” do início ao fim — algo que, segundo Bukele, nem mesmo os países desenvolvidos estão fazendo no momento.

Essa é também uma narrativa defendida tanto pela mídia local quanto pelos meios de comunicação que apoiam Bukele, incluindo o Diario El Salvador e a revista colombiana Revista Semana. Da mesma forma, The Lancet, uma publicação médica geral revisada por pares, divulgou uma publicação argumentando que “o programa de El Salvador oferece um modelo replicável para iniciativas que buscam alavancar o potencial da IA para melhorar a prestação de serviços de saúde em contextos de recursos limitados”, expectativas essas também comunicadas pelo CAF.

O contexto em torno da narrativa

Enquanto isso, médicos e profissionais de saúde apontam para a deterioração progressiva do sistema público de saúde, com cobertura insuficiente, deficiências na qualidade do atendimento, escassez de suprimentos médicos e falta de transparência nas políticas de saúde — o que, eles argumentam, afeta negativamente tanto os profissionais de saúde quanto a população em geral. A administração de Bukele vem demitindo um grande número de profissionais da saúde pública, com mais de 7.700 demissões registradas em 2025.

Rafael Aguirre, secretário do Sindicato dos Médicos e Trabalhadores da Segurança Social (SIMETRISSS), e Iván Solano, presidente da faculdade de Medicina, também alertaram para uma possível mudança em direção à privatização com a Lei para Criação da Rede Nacional de Hospitais de 2025 — uma regulamentação que, argumentam, aumenta a concentração de domínio do Poder Executivo e pode levar a um controle potencialmente mais rígido sobre os trabalhadores da saúde.

Em resposta ao anúncio da segunda fase do DoctorSV, Aguirre argumentou que a falta de interação presencial limita uma avaliação clínica abrangente, o que pode acarretar erros ou atrasos na detecção de complicações. O gerenciamento de doenças crônicas, comentou ele, depende efetivamente do monitoramento direto do médico e da avaliação regular do histórico médico do paciente.

Em entrevista à BBC, Solano afirmou:”Nós não discordamos do DoctorSV; o que não achamos correto é que essa plataforma receba tratamento preferencial, tanto em relação ao orçamento quanto aos suprimentos”. Ao mesmo tempo, ele reconheceu que para alguns salvadorenhos, o aplicativo pode ser uma solução imediata. Solano também expressou preocupações sobre o esquema de financiamento por trás do aplicativo, já que os recursos provêm de um empréstimo em vez de fundos públicos sustentáveis e de longo prazo. Aguirre acrescentou que, com o lançamento desse aplicativo, El Salvador tornou-se, mais uma vez, um “laboratório de testes”, como ocorreu com o Bitcoin.

Os especialistas em cibersegurança alertaram que “ainda não há informações suficientes para garantir que a ferramenta proteja adequadamente os prontuários médicos dos cidadãos”. No passado, a privacidade já havia sido um problema em outros aplicativos apoiados pelo governo em El Salvador. Em 2021, empresários, jornalistas e ativistas de direitos humanos relataram que seus dados pessoais estavam sendo utilizados sem autorização no El Chivo Wallet. As instituições governamentais também foram hackeadas diversas vezes em 2024.

Em seu discurso à nação, Bukele ressaltou o que considera ser uma reputação positiva de seu governo no que se refere às políticas de segurança, sugerindo o impacto reputacional do lançamento do sistema de saúde assistido por IA. Refletindo sobre o potencial de tornar o país uma referência para a região e para o mundo, ele associou a publicidade em torno da IA às alegações de sucesso comprovado de sua administração.

Tem havido tentativas de reproduzir e comemorar a política de segurança do governo — apoiada por um Estado de Exceção em 2022, ainda em vigor — por seus rápidos resultados, mas essa política tem recebido amplos questionamentos por supostas violações de direitos humanos, incluindo o uso do programa de espionagem Pegasus para rastrear jornalistas.