Por Hyrie Mehmeti

Este artigo de Hyrije Mehmeti combina e adapta material de trabalhos anteriores da autora, incluindo um artigo publicado em alemão pelo Observatório Europeu do Jornalismo. Ele se baseia no relatório de pesquisa de 2025 da ADS/Hibrid.info intitulado “The Chatbot Version of Truth“(A versão da verdade segundo os Chatbots). Também faz parte da série “Spotlight” de outubro de 2026 da Global Voices, intitulada “Big Tech e Autoritarismo“. Nesta edição do “Spotlight”, exploramos como as grandes empresas de tecnologia facilitam e dificultam governos e práticas autoritárias, e como essas escolhas influenciam o Sul Global. Você pode apoiar esta cobertura fazendo uma doação aqui.

Atualmente, fazer uma pergunta a um chatbot parece tão natural para muitas pessoas quanto antes era abrir um mecanismo de busca: “O Kosovo é um Estado independente?”; “O que aconteceu em Srebrenica?”; “A Crimeia faz parte da Ucrânia ou da Rússia?”. Essas perguntas não são mais exclusivas dos livros de história, das decisões judiciais ou das redações. Elas são digitadas em janelas de bate-papo que respondem em segundos, com uma linguagem fluente e segura, muitas vezes com o tom de um guia que sabe tudo.

Essa confiança é exatamente o que torna os chatbots baseados em grandes modelos de linguagem (LLM) tão atraentes e, ao mesmo tempo, tão arriscados.

Juntamente com as plataformas de redes sociais e os veículos de notícias online, os chatbots de IA estão cada vez mais atuando como ferramentas de referência, oferecendo resumos de temas políticos e históricos complexos, muitas vezes sem que os usuários verifiquem as informações que recebem.

Essa mudança é particularmente importante em regiões como os Balcãs Ocidentais, onde a história, a formação do Estado e os legados da guerra continuam sendo objeto de controvérsia política. A maneira como essas questões são explicadas e enquadradas não é, portanto, apenas uma questão de precisão factual, mas também de influência narrativa.

Quando o “plausível” supera o “verdadeiro”

Os LLMs são projetados para gerar textos que soem convincentes. Eles produzem respostas fluentes e coerentes, mas essas qualidades não garantem a veracidade das informações. Se algo soa claro e autoritário, parece confiável.

Mas, na geopolítica, a plausibilidade não é suficiente.

Ao contrário das fontes de informação tradicionais, os chatbots não se limitam a recuperar fatos. Eles também interpretam, priorizam e contextualizam as informações de maneiras determinadas pelos dados de treinamento e pelos ambientes tecnológicos em que operam.

Essa foi uma das questões centrais que orientaram nossa pesquisa.

O que nossa pesquisa revelou

Em 2025, liderei uma equipe de pesquisa na Action for Democratic Society/Hibrid.info que analisou como três chatbots de IA amplamente utilizados respondiam a questões políticas e históricas delicadas: o ChatGPT (lançado nos Estados Unidos), o DeepSeek Chat (lançado na China) e o Alice (lançado na Rússia).

O estudo, intitulado “A versão da verdade segundo os Chatbots“, analisou que tipo de “verdade” esses sistemas produzem quando utilizados como fontes de informação rápida sobre temas específicos do Kosovo, questões críticas relacionadas aos Balcãs Ocidentais (BO) e temas comparativos globais.

A equipe desenvolveu 100 perguntas-guia padronizadas que abrangem temas como a independência do Kosovo, o legado da guerra, o reconhecimento internacional, a integração dos países dos Balcãs Ocidentais à União Europeia, a política da memória, disputas regionais e questões comparativas globais, como a Crimeia, Chipre ou outros territórios disputados.

Foi criada uma conta separada em cada chatbot para cada área temática, e cada solicitação foi inserida separadamente em um novo chat, para evitar que as respostas anteriores influenciassem a seguinte. As respostas foram então verificadas quanto à precisão dos fatos e comparadas quanto à semelhança semântica. Também foram realizadas entrevistas semiestruturadas com especialistas, que serviram para verificar e interpretar os resultados do experimento.

Inicialmente, os resultados sugeriram um quadro positivo: a maioria das respostas estava, em linhas gerais, correta, com o ChatGPT e o DeepSeek Chat apresentando a maior e mais consistente precisão. No entanto, ambos os sistemas ainda produziram imprecisões, elementos de alucinação e variações interpretativas. O Alice apresentou um desempenho mais fraco, com o maior número de recusas em responder, evasões temáticas e desvios ideológicos, particularmente em temas politicamente sensíveis.

Mas a precisão, por si só, não diz tudo.

Uma das conclusões mais evidentes foi que nenhum dos sistemas testados poderia ser considerado um ponto de referência totalmente neutro ou consistentemente confiável para questões geopolíticas.

A análise de similaridade semântica mostrou que o ChatGPT e o DeepSeek Chat frequentemente produziam formulações muito semelhantes, especialmente em relação ao Kosovo e a temas regionais, sugerindo uma maneira comum de estruturar narrativas. O Alice, por outro lado, apresentava divergências mais acentuadas tanto na redação quanto na ênfase.

Do ponto de vista do usuário, isso leva a uma conclusão simples, mas preocupante: a mesma pergunta pode gerar diferentes versões da realidade política, dependendo de qual chatbot for utilizado.

Quando o local muda, a resposta muda

Na segunda parte do estudo, a equipe verificou se a localização do usuário influencia as respostas. As mesmas três perguntas delicadas foram feitas a participantes de seis países dos Balcãs Ocidentais: Kosovo, Albânia, Macedônia do Norte, Montenegro, Sérvia e Bósnia e Herzegovina.

Os resultados mostraram que a localização geográfica pode ser um fator importante.

O ChatGPT e o DeepSeek Chat permaneceram relativamente estáveis em termos de redação e significado, embora tenham surgido algumas variações em temas particularmente polêmicos. O Alice, no entanto, se comportou de maneira diferente: em alguns países, respondeu em russo; em outros, recusou-se totalmente a responder; e, em alguns casos, misturou idiomas em uma única resposta, apesar de todas as solicitações terem sido enviadas em inglês.

A análise também identificou diferenças na similaridade semântica entre as respostas de diferentes países, incluindo alguns com perspectivas históricas e políticas contrastantes.

Isso pode parecer um detalhe técnico, mas as implicações são práticas. Perguntas semelhantes feitas em locais diferentes podem gerar respostas que diferem na linguagem, na ênfase ou no grau de completude.

Assim como os mapas digitais podem ter uma aparência diferente dependendo do país em que são acessados, as explicações sobre a realidade política geradas por IA também podem variar conforme a localização geográfica.

Para os usuários, isso significa que as informações que recebem podem depender não apenas do que perguntam, mas também do sistema que utilizam e de onde as acessam.

Uma nova camada no ambiente de informação

A influência autoritária sobre a informação costuma ser associada à censura, à propaganda e às restrições ao jornalismo independente. Os chatbots de IA trazem uma nova dimensão à forma como as narrativas políticas são encontradas e reproduzidas.

Esses sistemas não se limitam a fornecer informações. Por meio de diferenças de precisão, enquadramento e adaptação contextual, eles podem influenciar a forma como as realidades políticas e históricas são apresentadas aos usuários.

Quando os sistemas de IA são treinados com dados desequilibrados, filtrados por restrições políticas ou projetados para produzir respostas fluentes sem garantir a precisão factual, eles correm o risco de se tornar amplificadores silenciosos de realidades distorcidas — não necessariamente porque foram projetados para promover uma narrativa específica, mas devido à forma como a informação é selecionada, processada e apresentada.

Isso é particularmente relevante em ambientes de informação onde já estão presentes a manipulação estrangeira, a propaganda e o revisionismo histórico.

A pesquisa não comprova a existência de coordenação direta entre desenvolvedores de chatbots e atores políticos. Tampouco sugere que toda resposta imprecisa reflita uma manipulação deliberada.

Ao contrário, isso destaca uma preocupação mais ampla: os sistemas desenvolvidos e controlados por poderosas empresas de tecnologia arbitram cada vez mais o acesso ao conhecimento político, enquanto os processos que moldam suas respostas continuam sendo difíceis de serem analisados pelos usuários comuns.

A forma como esses sistemas apresentam as informações não é, portanto, apenas uma questão técnica. Também levanta questões sobre transparência, responsabilidade e influência das plataformas tecnológicas sobre a compreensão do público.

Além da precisão: a questão da prestação de contas

As conclusões do estudo “The Chatbot Version of Truth” (A versão da verdade segundo os Chatbots) não sugerem que os chatbots de IA sejam inúteis ou inerentemente enganosos. A maioria das respostas analisadas estava, em linhas gerais, correta.

Mas, na maioria das vezes, o fato de um sistema ser preciso não significa que ele seja consistentemente confiável, especialmente quando as perguntas dizem respeito a eventos políticos ou históricos delicados.

Os desenvolvedores e os provedores de plataformas devem aumentar a transparência quanto às fontes de dados, ao desenvolvimento de modelos e aos mecanismos utilizados para verificar as respostas. Também são necessários testes independentes e específicos para cada região, a fim de identificar vieses sistemáticos, imprecisões e lacunas nas informações.

Para jornalistas, pesquisadores e usuários, a verificação continua sendo essencial. Comparar as respostas dos chatbots com várias fontes confiáveis, identificar omissões e questionar a forma como as informações são apresentadas são aspectos cada vez mais importantes da alfabetização midiática e em IA.

Quase um ano após a publicação de nossa pesquisa, sua mensagem central continua relevante: os chatbots de IA estão se tornando intermediários cotidianos na forma como as pessoas buscam e consomem informações, mas não são espelhos neutros da realidade.

O desafio não é simplesmente saber se esses sistemas são capazes de fornecer respostas rápidas. Trata-se de verificar se essas respostas são precisas, suficientemente contextualizadas e passíveis de análise.

Porque, no fim das contas, o tipo mais perigoso de desinformação não é necessariamente aquele que parece obviamente falso, mas sim aquele que soa suave, razoável e plausível o suficiente para ser considerado “a resposta”.

Hyrije Mehmeti é profissional da área de mídia e comunicação, e doutoranda em Mídia e Comunicação na Universidade do Sudeste Europeu. Ela também leciona no Departamento de Jornalismo da Universidade de Pristina. Liderou a pesquisa da ADS/Hibrid.info intitulada “The Chatbot Version of Truth” (A versão da verdade segundo os Chatbots) enquanto atuava como chefe de coordenação editorial e de programação na organização.