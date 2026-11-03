Em 7 de abril de 2018, Luiz Inácio Lula da Silva, que havia sido presidente do Brasil duas vezes, aguardava no prédio do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, onde sua vida política começou na década de 1970, para ser preso pela Polícia Federal após condenações por corrupção e lavagem de dinheiro.

Gilberto Carvalho, um de seus aliados mais antigos, mais tarde relembrou que esperavam uma multidão de 50 mil pessoas, mas apenas 10 mil estavam do lado de fora. Lula olhou pela janela, agarrou seu braço e disse: “Gilbertinho, vamos à guerra com os soldados que temos”.

Oito anos e seis meses depois daquele dia, em 25 de outubro de 2026, Lula foi eleito presidente do Brasil pela quarta vez, com o apoio de milhões de pessoas nas ruas e por um exército próprio online .

As condenações contra ele foram posteriormente anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu que a Justiça Federal de primeira instância não tinha jurisdição e era tendenciosa. Lula passou 580 dias na prisão.

Sua mais recente vitória também marcou a primeira vez em que um candidato foi eleito após perder o primeiro turno no Brasil. Em 20 dias, Lula, membro do Partido dos Trabalhadores, conseguiu reverter a vantagem de 2,2 milhões de votos de Flávio Bolsonaro e vencer por uma diferença de 4,4 milhões de votos.

Como explicou a BBC, ambos os candidatos aumentaram seus votos no segundo turno, em uma eleição com a menor taxa de abstenção desde 2006. A vitória do candidato de esquerda veio de cinco milhões de novos eleitores, com queda nas ausências, nos votos em branco e nos votos nulos, segundo o portal de notícias UOL. Além disso, deixou o mundo perplexo, que se perguntava como ele havia conseguido tal feito.

Nas ruas e um exército online

Lula reformulou sua campanha no segundo turno, ao trazer novas pessoas para sua equipe e apostar no chamado fator R — ruas e redes —, que começou organicamente e posteriormente adotado por sua equipe. Em 5 de outubro, enquanto muitos estavam desanimados com os resultados do primeiro turno, estudantes da UFF (Universidade Federal Fluminense) foram às ruas de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, em um ato pró-Lula que se espalhou por todo o país nas semanas seguintes.

Os eventos oficiais de Lula também deixaram os palcos utilizados no primeiro turno e, em vez disso, foram para as ruas em marchas massivas, nas quais ele liderava as multidões do alto de um trio elétrico e conversava com apoiadores sobre suas propostas, sua própria história e as ameaças representadas por seu oponente, tudo isso enquanto acenava com a bandeira do Brasil.

Em 7 de outubro, o deputado federal André Janones publicou sobre uma iniciativa que supostamente “hackearia” as redes sociais e contribuiria para reverter o resultado das eleições. No X, Janones escreveu que havia recrutado 1,5 milhão de pessoas para um canal no WhatsApp e convidava mais gente para participar e afirmava: “Esta é a ÚNICA maneira de estourar a bolha, já que o Meta só divulga conteúdo de direita organicamente”. Após ameaças de ser retirado do ar pelo tribunal eleitoral, no dia da votação, o canal público já contava com 11 milhões de pessoas.

O guia de Janones para as redes sociais, apelidado de “ janonismo cultural ”, incluía ignorar as publicações dos oponentes e organizar ações coordenadas, como a tendência viral dos apoiadores de Lula vestindo a camisa amarela da seleção, um símbolo apropriado pela direita há mais de 10 anos. A cada comando dado aos soldados do “Exército de Lula” — novas hashtags, uma publicação para interagir, uma transmissão ao vivo para acompanhar — Janones complementava com uma ordem em letras maiúsculas: “EXPLODE”. A metodologia já está inspirando pessoas na Espanha e na França.

🚨 ATTENTION! People are mistranslating what I said! I NEVER said people should block far-right accounts. I said they should IGNORE THEIR POSTS! Blocking actually works against this strategy because the algorithm will understand that you didn’t see the content simply because you blocked the account. However, when a post appears in your feed and you ignore it, you don’t read it, don’t like it, don’t comment on it, or engage with it in any way, the algorithm will interpret that content as irrelevant because it was shown to you and you chose not to engage with it! THERE IS A HUGE DIFFERENCE BETWEEN BLOCKING CONTENT AND IGNORING IT! — André Janones (@AndreJanonesMG) October 28, 2026

🚨 ATENÇÃO! Estão interpretando errado o que eu disse! Eu NUNCA disse que as pessoas deveriam bloquear contas de extrema-direita. Eu disse que elas deveriam IGNORAR AS PUBLICAÇÕES DELAS! Bloquear, na verdade, atrapalha essa estratégia, porque o algoritmo entenderá que você não viu o conteúdo simplesmente porque bloqueou a conta. Já quando uma publicação aparece no seu feed e você a ignora — ou seja, não lê, não curte, não comenta e não interage de forma alguma —, o algoritmo interpreta esse conteúdo como irrelevante, pois ele foi exibido para você e você optou por não interagir com ele! EXISTE UMA GRANDE DIFERENÇA ENTRE BLOQUEAR UM CONTEÚDO E IGNORÁ-LO! — André Janones (@AndreJanonesMG) 28 de outubro de 2026

Durante a campanha, os usuários acusaram a Meta de afetar sua participação quando publicavam conteúdos pró-Lula. Em 16 de outubro, a Folha de S. Paulo noticiou que funcionários da Meta admitiram que as contas de Lula “sofreram restrições que prejudicaram seu alcance”. A empresa de tecnologia negou qualquer viés político após o Tribunal Superior Eleitoral ordenar que ela desse tratamento igualitário a ambos os candidatos.

A campanha também foi impulsionada por uma mudança na retórica, afirma a antropóloga Rosana Pinheiro-Machado. “Não se tratava de uma mobilização no vácuo. Lula passou a focar menos na soberania e mais nas preocupações concretas das pessoas.”

No dia da votação, a mobilização pró-Lula também resultou na presença de brasileiros com mais de 70 anos, que não são obrigados a votar, alguns levados por parentes, em um apelo pela democracia.

O risco dos Bolsonaros

Por outro lado, os bolsonaristas começaram o segundo turno comemorando as grandes vitórias de seus candidatos nas eleições para os governos estaduais, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e as Assembleias Legislativas estaduais, de norte a sul do país. Dois dos filhos de Jair Bolsonaro, sua esposa e um de seus irmãos foram eleitos .

Mas, nos 20 dias seguintes, cenas de eventos bolsonaristas levaram muitos brasileiros a questionar que país queriam. Em uma ação da campanha de Flávio, na Avenida Paulista, em São Paulo, um ponto tradicional de protestos políticos, seus apoiadores carregavam um míssil inflável com a mensagem “Trump detona o Brasil”, o que muitos interpretaram como uma declaração de traição. Em outro evento no Rio, um homem branco foi visto segurando um homem negro com correntes de plástico, com o nome de Lula nas costas. O homem disse à polícia que a ideia era representar o líder de esquerda como Satanás. Houve também uma escalada da violência política, incluindo ameaças, espancamentos e assassinatos.

Soma-se a isso o peso da história da própria família Bolsonaro e um crescente sentimento antibolsonarista. Jair, o pai, está em prisão domiciliar por tentativa de golpe que incluiu um plano para assassinar Lula, seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, e um ministro do Supremo Tribunal Federal. O próprio Flávio prometeu mudar a Constituição de 1988, criada após a ditadura militar, caso fosse eleito.

Flávio, de 45 anos, sempre foi considerado menos radical do que seus irmãos mais novos, apesar de se apresentar como contrário ao sistema, mesmo sendo político eleito desde 2002. Isso sempre lhe garantiu um fórum privilegiado e proteção quando as investigações se intensificaram. Em 2020, o ex-juiz Sergio Moro, que condenou Lula, renunciou ao cargo de ministro da Justiça de Jair Bolsonaro depois que o presidente tentou intervir na Polícia Federal para proteger Flávio, então suspeito de um esquema de “desvio de verbas e lavagem de dinheiro” em seu gabinete como deputado estadual.

Durante a campanha de 2026, a imprensa brasileira expôs as ligações de Flávio com outros escândalos. Entre eles, o dinheiro que ele recebeu de Daniel Vorcaro para o filme biográfico de seu pai ( Dark Horse ), sem nunca comprovar o destino final dos fundos.

Flávio é atualmente alvo de investigação em três inquéritos distintos no Supremo Tribunal Federal (STF). Após perder a eleição, ele fugiu para os Estados Unidos depois que a Polícia Federal pediu a apreensão de seus passaportes (ele também possui cidadania italiana), por considerá-lo em risco de fuga.

A última dança de Lula

No dia da votação, ambas as campanhas pediram ao Tribunal Eleitoral (TSE) a prorrogação do horário de votação. A campanha de Lula solicitou a prorrogação após relatos de que prefeitos aliados a Bolsonaro reduziram o transporte público em algumas capitais, enquanto a de Flávio alegou que tempestades em estados onde ele tinha maior apoio afetaram a participação eleitoral. Como o TSE não se pronunciou sobre os pedidos, eles foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Cristiano Zanin, ex-advogado de defesa de Lula, indicado por ele para o tribunal, decidiu que as urnas deveriam permanecer abertas por mais duas horas. Zanin foi escolhido aleatoriamente para o caso.

Apesar de seu próprio pedido ter sido atendido pela decisão, Flávio tem usado isso como pretexto para contestar os resultados, mesmo que estes tenham sido reconhecidos pelo presidente do Tribunal Eleitoral, Kassio Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal indicado por Jair Bolsonaro, a pedido de Flávio. Seu próprio partido — o PL (Partido Liberal) — também publicou uma nota reconhecendo a vitória de Lula nas eleições. Cerca de 34 mil votos foram registrados durante o período estendido, o que teve pouco impacto nos resultados finais.

A candidatura de Lula em 2026 foi a sétima vez que ele concorreu à presidência e sua quarta eleição. Apesar de ser conhecido como um líder popular, em agosto, 43% dos brasileiros desaprovavam seu governo. A campanha subestimou a frustração com o desempenho fiscal do governo, a dívida pública e os índices inflacionários, e o fato de as pessoas continuarem associando os escândalos de corrupção à esquerda, mesmo quando figuras ligadas à direita estão no centro.

A estratégia inicial de Flávio na campanha foi a promessa de realizar um corte drástico em todos os gastos públicos, seguindo os passos de Javier Milei na Argentina. Um dos nomes indicados para sua equipe econômica falou abertamente sobre privatizações. Isso lhe rendeu o apoio de muitos investidores e das classes mais altas. Na segunda fase, porém, de olho nas eleições, ele suavizou o discurso e passou a prometer manter todos os programas sociais dos governos de Lula, sem explicar os números do seu plano de governo.

Com a maioria de bolsonaristas e políticos de direita no Senado e na Câmara dos Deputados, Lula iniciará, em 2027, o mais desafiador de seus quatro mandatos.

Além de lidar com uma dívida federal de 11 trilhões de reais, ele prometeu, em seu discurso de vitória:“Este será o mandato em que mais escutarei o povo brasileiro sobre o que ele quer que eu faça neste país. Trabalharemos para fortalecer nossa comunicação digital. E eu até ganhei um celular agora. Preparem-se”.